Москва, , 12:40 — REGNUM ГУП «Мосгортранс» предупредило о возможности отмены межрегиональных автобусных рейсов из-за коронавируса. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба предприятия.

«В связи с вводимыми ограничениями в целях исключения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) возможны отмены межрегиональных и международных рейсов», — рассказали в пресс-службе.

Уточнить, был ли отменен необходимый вам рейс, можно на главной странице сайта «Мосгортранса», а также по телефону контакт-центра, на автовокзалах и автостанциях Москвы и области.

Напомним, без веской причины выход из дома в Москве и Подмосковье запрещен в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

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