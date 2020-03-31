Ростов-на-Дону, , 12:35 — REGNUM Состояние заразившихся коронавирусной инфекцией в Ростовской области удовлетворительное, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 31 марта.

«Все трое заболевших госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом находятся под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области подтверждено пять случаев заболевания COVID-19. Диагноз у трёх пациентов был подтверждён утром 31 марта. Ранее на Дону были госпитализированы два пациента с симптомами коронавирусной пневмонии, у которых заболевание подтвердилось.

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