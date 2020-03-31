Ижевск, , 12:34 — REGNUM В Удмуртии с 31 марта 18:00 по местному времени вводится режим всеобщей самоизоляции. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Александр Бречалов.

Так, с настоящего момента жителям республики рекомендуется покидать места проживания только в ряде случаев: для покупки продуктов питания, лекарств, выноса мусора или выгул животных не далее 100 метров от дома. Также разрешается уходить для получения экстренной медицинской помощи.

Особое внимание глава республики просил обратить на граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в Удмуртии подтверждено четыре случая заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением в республике находятся 1368 человек, в стационаре медики наблюдают за состоянием 40 пациентов с симптомами острой респираторной вирусной инфекции.