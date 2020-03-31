Чита, , 12:34 — REGNUM Власти Забайкальского края сегодня, 31 марта, не только ввели режим полной самоизоляции в регионе, но и стали активно разъяснять гражданам необходимость такой жёсткой превентивной меры. По словам заместителя губернатора Андрея Гурулева, ограничения введены во избежание распространения новой коронавирусной инфекции среди населения: согласно рекомендациям медиков, карантин поможет ограничить рост числа заболевших в стране.

«Основные пункты указа связаны с пребыванием людей дома. Выходить только до ближайшего магазина, выгулять животное, при необходимости на работу», — отметил чиновник. Он также подчеркнул, что полный режим самоизоляции потребовался в связи с появлением случаев заражения коронавирусной инфекцией в соседних регионах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно распоряжению, подписанному губернатором Забайкалья Александром Осиповым, в крае введены дополнительные меры по предотвращению появления и распространения коронавируса в регионе.

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