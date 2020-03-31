Москва, , 12:34 — REGNUM На 1 апреля назначено внеочередное заседание Московской городской думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат законодательного собрания столицы Екатерина Енгалычева (КПРФ).

По её словам, на повестке, предположительно, будет стоять вопрос об усилении ответственности за нарушение режима самоизоляции.

«Я полагаю, завтра будет рассматриваться ужесточение ответственности за нарушение карантина. Скорее всего, будем приводить московский КоАП в соответствие с федеральным», — сказала депутат.

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