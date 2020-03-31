Архангельск, 31 марта 2020, 12:30 — REGNUM Сотрудники национального парка «Русская Арктика» рассказали, как пережить самоизоляцию. Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе нацпарка, с июня по октябрь сотрудники парка находятся изолированно от внешнего мира, но есть и те, кто остаётся в Арктике на зимовку, тогда изоляция длится по полгода, иногда и дольше, и проходит в более суровых условиях полярной ночи при низких температурах.
Специалист отдела экологического просвещения и туризма нацпарка Артём Поликарповвыделяет трёх «китов» изоляции. Во-первых, находясь в стеснённых условиях в изолированном помещении (госинспекторы живут по два месяца в одной небольшой каюте) необходимо найти общий язык с соседями. Конфликтовать с кем-либо в ходе круизов недопустимо, ведь в случае разногласий и споров уйти с ледокола нельзя. От того, насколько грамотным и слаженным будет взаимодействие, зависят жизни и здоровье посетителей парка. Во-вторых, следует соблюдать активную рабочую деятельность, в перерывах — обязательные прогулки по палубе. В-третьих, должен быть грамотный запас продуктов и предметов первой необходимости на весь период изоляции на ледоколе.
Специалист отдела экологического просвещения и туризма национального парка «Русская Арктика» Дарья Антуфьева впрошлом сезоне провела два круизных рейса в Арктике, после чего осталась до конца сезона на стационарной плевой базе Омега на острове Земля Александры.
Отдельная тема в арктических экспедициях, это провизия и приготовление пищи.
Но лучше других о полной изоляции в Арктике знает государственный инспектор Дмитрий Рюмин. Вместе с напарником и коллегойДенисом Менниковым они провели долгую арктическую полярную ночь, перезимовали на полевой стационарной базе Омега, выполняя ежедневные задачи патрулирования территории и поддержания жизнеобеспечения полярной станции.
Сейчас Рюмин завершает свою вахту в Арктике и скоро отправится на материк.
По словам полярников, перезимовать в Арктике просто, если морально настроиться на долгую, регламентированную строгим распорядком дня жизнь, обязательно соблюдать режим дня и следовать традициям — Новый год на Омеге празднуется неукоснительно, как и первый восход солнца в конце февраля. А самым главным стимулом не раскисать остается каждодневный труд и чёткое планирование действий.
Справка:
«Русская Арктика» — самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России. Площадь нацпарка составляет 8,8 млн га. Дата создания — 15 июня 2009 года.
Парк расположен на двух полярных архипелагах в Архангельской области: Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, которые по праву можно назвать «краем земли». Постоянно проживающего населения в «Русской Арктике» нет.
На территории «Русской Арктики» встречаются белые медведи, моржи, нерпы, гренландские тюлени, песцы и даже северные олени. В короткое северное лето в парке растут 64 вида растений. Здесь выводят свое потомство до 20 видов полярных птиц.