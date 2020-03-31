Архангельск, , 12:30 — REGNUM Сотрудники национального парка «Русская Арктика» рассказали, как пережить самоизоляцию. Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе нацпарка, с июня по октябрь сотрудники парка находятся изолированно от внешнего мира, но есть и те, кто остаётся в Арктике на зимовку, тогда изоляция длится по полгода, иногда и дольше, и проходит в более суровых условиях полярной ночи при низких температурах.

Специалист отдела экологического просвещения и туризма нацпарка Артём Поликарповвыделяет трёх «китов» изоляции. Во-первых, находясь в стеснённых условиях в изолированном помещении (госинспекторы живут по два месяца в одной небольшой каюте) необходимо найти общий язык с соседями. Конфликтовать с кем-либо в ходе круизов недопустимо, ведь в случае разногласий и споров уйти с ледокола нельзя. От того, насколько грамотным и слаженным будет взаимодействие, зависят жизни и здоровье посетителей парка. Во-вторых, следует соблюдать активную рабочую деятельность, в перерывах — обязательные прогулки по палубе. В-третьих, должен быть грамотный запас продуктов и предметов первой необходимости на весь период изоляции на ледоколе.

«В изоляции на судах помогает и позволяет чувствовать себя лучше любая физическая активность. В свободное от работы время на ледоколе мы с коллегами регулярно посещаем спортзал, где можно не только индивидуально позаниматься на тренажерах, но и поиграть в командные виды спорта: футбол, волейбол и теннис. Также на ледоколе разрешено посещать бассейн, хотя бассейн там особенный, он наполняется водой, набираемой за бортом ледокола и конечно подогреваемой до необходимой температуры. Таким образом, каждый, кто плавал в этом бассейне, может считать себя искупавшемся в Северном ледовитом океане и Баренцевом море», — рассказал Поликарпов.

Специалист отдела экологического просвещения и туризма национального парка «Русская Арктика» Дарья Антуфьева впрошлом сезоне провела два круизных рейса в Арктике, после чего осталась до конца сезона на стационарной плевой базе Омега на острове Земля Александры.

«Для меня в Арктике самое прекрасное — это отсутствие связи с внешним миром. Потому попав на Омегу, где есть интернет, я еще месяц им намеренно не пользовалась, отдыхала. От чатов и сёрфинга в сети быстро отвыкаешь и начинаешь жить в реальном мире. Единственный минус — переживания за родных и близких», — рассказала она.

Отдельная тема в арктических экспедициях, это провизия и приготовление пищи.

«Всего, что действительно необходимо для полноценного рациона у полярников в избытке. У нас не было только того, что можно было бы назвать излишествами, к которым привыкаешь на большой земле. Главное же — мясо, овощи, крупы, масло, рыба — всё это было. И мы постоянно экспериментировали. Супы у полярника на столе всегда разные, однажды даже сырный суп готовили. Запеканки, пасту в сливочном соусе — все это готовили с радостью практически ежедневно, ну и куда же без блинчиков на завтрак. А когда скучно было и хотелось сладкого к чаю, готовили шарлотку или кексы — кто во что горазд», — поделилась Антуфьева.

Но лучше других о полной изоляции в Арктике знает государственный инспектор Дмитрий Рюмин. Вместе с напарником и коллегойДенисом Менниковым они провели долгую арктическую полярную ночь, перезимовали на полевой стационарной базе Омега, выполняя ежедневные задачи патрулирования территории и поддержания жизнеобеспечения полярной станции.

«Так получилось, что я провёл в Арктике два сезона подряд. Первый летний — на полярной станции Бухта Тихая, работал и встречал туристов. Это было довольно легко: лето, полярный день, большое количество людей вокруг. Сезон пролетел быстро. Второй сезон, зимний, уже на Земле Александры, на стационарной базе Омега. Зимой ситуация меняется: за окном всегда темно, живое общение сведено к минимуму. Более размеренная жизнь получается. Могу сказать честно, это мечта интроверта. Мне здесь очень хорошо, только скучаю по семье и родным. И еще очень хочется чипсов», — признался полярник.

Сейчас Рюмин завершает свою вахту в Арктике и скоро отправится на материк.

По словам полярников, перезимовать в Арктике просто, если морально настроиться на долгую, регламентированную строгим распорядком дня жизнь, обязательно соблюдать режим дня и следовать традициям — Новый год на Омеге празднуется неукоснительно, как и первый восход солнца в конце февраля. А самым главным стимулом не раскисать остается каждодневный труд и чёткое планирование действий.

Справка:

«Русская Арктика» — самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России. Площадь нацпарка составляет 8,8 млн га. Дата создания — 15 июня 2009 года.

Парк расположен на двух полярных архипелагах в Архангельской области: Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, которые по праву можно назвать «краем земли». Постоянно проживающего населения в «Русской Арктике» нет.

На территории «Русской Арктики» встречаются белые медведи, моржи, нерпы, гренландские тюлени, песцы и даже северные олени. В короткое северное лето в парке растут 64 вида растений. Здесь выводят свое потомство до 20 видов полярных птиц.