Ростов-на-Дону, , 12:28 — REGNUM В Ростовской области общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло пяти, сообщает ИА REGNUM.

Утром 31 марта из референс-центра пришли положительные результаты анализов, взятых у трёх потенциальных носителей COVID-19. Ранее на Дону было зарегистрировано два случая заражения коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области под наблюдением медиков остаются 4,5 тыс. человек. Большинство из них находятся на самоизоляции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области подтвердили три новых случая заболевания COVID-19