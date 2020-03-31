Севастополь, 31 марта 2020, 12:29 — REGNUM На подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом 31 марта рассказал журналистам врио губернатора Михаил Развожаев.
По его словам, данные о нарушении режима самоизоляции будут переданы в правоохранительные органы по месту жительства граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Михаил Развожаев допустил, что в Севастополе могут ввести специальные пропуски для граждан, дающие право покидать дом, если значительная часть населения продолжит пренебрегать карантином и режимом самоизоляции.
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