Севастополь, , 12:29 — REGNUM На подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом 31 марта рассказал журналистам врио губернатора Михаил Развожаев.

«В ряде регионов нашей страны введены обязательные меры самоизоляции, предусмотрены серьёзные штрафы за нарушение этого режима. Неоднократно говорилось во всех СМИ, что эта неделя сделана карантинной, чтобы люди находились дома. При этом мы понимаем, что в Крым и Севастополь прибывает большое количество наших сограждан — из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России. Они нарушают режим самоизоляции — должны в это время быть дома», — отметил Развожаев.

По его словам, данные о нарушении режима самоизоляции будут переданы в правоохранительные органы по месту жительства граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Михаил Развожаев допустил, что в Севастополе могут ввести специальные пропуски для граждан, дающие право покидать дом, если значительная часть населения продолжит пренебрегать карантином и режимом самоизоляции.

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