Магас, , 12:25 — REGNUM Ингушетия присоединилась к регионам РФ, которые ввели на своих территориях режим полной самоизоляции граждан. Он начал действовать с 30 марта, о чем уведомило министерство внутренних дел региона.

«На территории Ингушетии с 30 марта 2020 года до особого распоряжения введен режим самоизоляции для всех жителей, независимо от возраста.<…>. К нарушителям режима самоизоляции будут применяться штрафные санкции», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

В числе запретов в том числе выход из дома без острой необходимости, какой могут считаться обращения за экстренной медицинской помощью, совершение поездок на работу и покупок в магазинах или аптеках.