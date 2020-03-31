Самара, , 12:31 — REGNUM Еще один случай заражения коронавирусом выявлен на территории Самарской области за минувшие сутки. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

Таким образом, по данным представителей штаба, количество подтверждённых случаев нового коронавируса в области увеличилось до 15.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области начали дезинфицировать улицы.

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