Москва, , 12:26 — REGNUM На прошлой неделе «Деловая Россия» направила президенту РФ предложения с мерами поддержки малого и среднего бизнеса в России в условиях карантина по коронавирусу. Они направлены на стимулирование кредитования и уровня спроса со стороны государства, поддержание платежеспособного спроса среди граждан, сокращение операционных издержек предприятий и облегчение экспортно-импортных операций, а также на поддержку граждан в группе риска, заявила корреспонденту ИА REGNUM вице-президент, руководитель исполкома «Деловой России» Нонна Каграманян.

«Хочу отметить, что ряд из них был озвучен президентом России в обращении к нации. А именно:

— получение малым и средним бизнесом отсрочки по всем налогам, кроме НДС, на шесть месяцев, а также отсрочки по кредитам на этот же срок;

— освобождение микропредприятий на шесть месяцев не только от налогов, но и от страховых взносов;

— введение моратория на подачу заявлений о банкротстве для компаний из пострадавших от коронавируса отраслей;

— разработка Центробанком механизма пролонгации кредитов для ИП в пострадавших от коронавируса отраслях;

— снижение ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%. Пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Эта мера вводится на долгий срок и создает стимул для работодателей повышать зарплаты сотрудникам.

Помимо этого, «Деловая Россия» предложила главе государства поддержать стимулирование спроса со стороны государства. Госзакупки, запланированные в течение года, предполагается перенести на апрель — июнь, а размер аванса при заключении госконтрактов с малым и средним бизнесом поднять до 50−75%.

Продукты питания, лекарства, средства индивидуальной защиты, бытовая химия и другие социально значимые товары должны закупаться государством напрямую. После прекращения специального режима Росрезерву предлагается выкупить невостребованный запас социально значимых товаров.

Также бизнес-объединение предложило поддержать платежеспособный спрос со стороны граждан — ряд послаблений по кредитным договорам для населения: каникулы по ипотечным платежам для тех, у кого в собственности только один объект недвижимости; отсрочка по потребительским кредитам; реструктуризация кредитов для тех, кто пострадал от эпидемии.

Кроме того, «Деловая Россия» отдельно отмечает облегчение экспортно-импортных отношений. Чтобы облегчить взаимодействие бизнеса с контрольными и надзорными органами, «Деловой Россией» было предложено создать единое окно для участников внешнеэкономической деятельности, а также как можно скорее перейти на электронный документооборот.

Чтобы защитить граждан из группы риска, «Деловая Россия» предложила ввести электронные рецепты и возможность покупать некоторые рецептурные лекарства дистанционно. Кроме того, предлагалось ускорить процедуры экспертизы, регистрации и апробации методов терапии коронавирусной инфекции.

Приоритетными направлениями развития «Деловая Россия» считает информационные и генетические технологии в сферах безопасности, здравоохранения и транспорта. На них предлагается выделить средства Фонда национального благосостояния», — высказала своё мнение Нонна Каграманян.

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