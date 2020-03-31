Курган, , 12:25 — REGNUM В Курганской области зарегистрирован очередной заболевший новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб России по распространению COVID-19 .

С новым случаем Курганская область вновь становится субъектом РФ с COVID-19. Напомним, накануне, 30 марта была выписана единственная в Зауралье заразившаяся новой коронавирусной инфекцией и вылечившаяся девочка.

За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев новой коронавирусной инфекции в 24 регионах страны, сообщает оперативный штаб. В том числе два новых случая зарегистрированы в соседней Тюменской области.