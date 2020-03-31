Москва, , 12:24 — REGNUM В Магаданской и Астраханской областях впервые выявили случаи заражения коронавирусом, сообщили 31 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Всего за стуки выявили 500 новых случаев заражения, в том числе 387 в Москве, 48 — в Санкт-Петербурге, по девять — в Дагестане и Свердловской области, по шесть случаев — в Бурятии и Мурманской области и по пять — в Татарии и Пензенской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта было выявлено 1836 случаев заражения. Суточный прирост числа подтвержденных случаев составил 27,2%. 30 марта этот показатель составил 19,8%.

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