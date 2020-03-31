Москва, , 12:22 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Москве увеличилось за сутки на 387. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 31 марта в телеграм-канале оперативного штаба.

В общей сложности количество выявленных случаев в столице составляет 1613. По состоянию на 30 марта в Москве было 1226 подтверждённых случаев. Смертельных исходов в столице зарегистрировано шесть.

По всей России за сутки подтвердились 500 новых случаев, они зарегистрированы в 24 регионах.