Тбилиси, , 12:27 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в Грузии. Об этом сообщается на сайте Stopcov.ge.

Согласно обновленным данным, общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 110 человек. Из них 21 были выписаны после выздоровления. В карантине находится 4 995 человек, а под наблюдением врачей в клиниках — 278.

Напомним, на утром 31 марта в Грузии было известно о 108 случаях заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Грузии решили ввести повсеместный карантин в стране с 31 марта по 21 апреля. Населению предписано не выходить на улицу без крайней необходимости, а в ночное время объявлен комендантский час.

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