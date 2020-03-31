Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM В Ленобласти зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Региональное управление Роспотребнадзора утверждает, что жители вернулись из-за рубежа. Они находились дома в самоизоляции и впоследствии были госпитализированы с симптомами ОРВИ. В больнице тесты на COVID-19 дали положительный результат.

Речь идет о городе Мурино Всеволожского района на границе с Петербургом, деревне Новая проба в том же районе и деревне Перово Выборгского района.

Согласно постановлению правительства Ленобласти, все эти населенные пункты отныне закрыты на въезд и выезд без документального подтверждения такой необходимости. Новичком станет деревня Новая проба, так как о закрытии Мурино и Перово было объявлено еще накануне.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти на карантин закрывают Выборг и Кингисепп