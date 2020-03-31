Улан-Удэ, , 12:17 — REGNUM Медицинская палата Бурятии обратилась к местным жителям по поводу материальной помощи врачам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, работающие в инфекционной больнице врачи ранее получили от населения продукты питания и товары первой необходимости.

Некоторые граждане предлагают оказать им финансовую помощь. В связи с этим в медицинской палате заверили, что медики обеспечены всем необходимым оборудованием для лечения, а также горячим питанием.

«Обращаем внимание граждан, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами в медицинских организациях, приём продуктов питания от населения и коммерческих организаций Роспотребнадзор по РБ строго запретил», — говорится в обращении.

Граждан, желающих всё же помочь, призвали перечислять деньги на благотворительный счёт Медицинской палаты. Средства, как отмечается, будут направлены на обеспечение необходимых условий для медработников.

Напомним, в инфекционной больнице после поступления первых зараженных COVID-19 остались жить более ста работников, 95% которых — женщины. Как сообщало ИА REGNUM, на помощь им пришли местные предприниматели и простые жители, обеспечившие их матрасами, постельным бельём, туалетами, а также едой.

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