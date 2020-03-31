Екатеринбург, , 12:25 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали еще девять случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Теперь в регионе всего подтверждено 33 случая COVID-19. Пятеро граждан уже выздоровели, их выписали из больницы № 40 в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ввели карантин по коронавирусу. Граждан просят соблюдать режим самоизоляции.

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