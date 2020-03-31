Нальчик, , 12:15 — REGNUM В Кабардино-Балкарии введен режим всеобщей самоизоляции. Указ о внесении дополнений в предыдущий документ от 18 марта 2020 года о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции подписал 31 марта глава республики Казбек Коков.

Сообщая о вынужденной мере на своей странице в соцсети Instagram, Коков подчеркнул, что основная цель властей в настоящее время — «продолжать работать на опережение и заблаговременно принимать необходимые меры». Этой цели, по его словам, и послужит полная самоизоляция жителей республики.

Режим полной самоизоляции для всех граждан предполагает ограничение передвижения всех групп населения по территории региона, за исключением тех случаев, когда необходимо выйти на прогулку с животными, в магазин, на работу.

Напомним, в Кабардино-Балкарии, по данным на 30 марта, зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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