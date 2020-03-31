Волгоград, , 12:19 — REGNUM Уголовное дело по факту схода шести вагонов грузового поезда на пути необщего пользования Приволжской железной дороги возбуждено в Волгограде. Инцидент повлёк за собой причинение крупного ущерба, сообщили 31 марта в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, 28 февраля 2020 года при выводе группы из 33 вагонов с пути необщего пользования на 9 путь парка «Б» железнодорожной станции Себряково, в крестовине стрелочного перевода сошли с рельс шесть вагонов. Это произошло из-за расширения рельсовой колеи на 7 мм. Повреждения получили сошедшие вагоны, стрелочный перевод и 30 метров железнодорожного пути.

Ущерб от ремонта вагонов оценили более чем в 1,9 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается.