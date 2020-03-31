Тюмень, , 12:15 — REGNUM В Тюменской области зарегистрировано два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

С новыми данными в регионе на 31 марта насчитывается уже пять больных COVID-19.

За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев новой коронавирусной инфекции в 24 регионах страны, сообщает оперативный штаб. В том числе один новый случай зарегистрирован в соседней Курганской области.