Элиста, , 12:15 — REGNUM Второй случай коронавируса официально подтверждён в Республике Калмыкия, об этом 31 марта сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев коронавируса достигло двух — о первом стало известно накануне, 30 марта.

Сегодня, 31 марта, глава республиканского минздрава Юрий Кикенов сообщил о том, что коронавирус подозревают у 11 жителей.

За сутки на территории РФ зарегистрировано 500 случаев новой коронавирусной инфекции, в 24 регионах. Всего в России зарегистрировано 2 тыс. 337 случаев в 73 регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии из обсерватора сбежала пациентка