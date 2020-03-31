Москва, , 12:30 — REGNUM Долину реки Язвенка в Москве очистили от незаконных построек. Об этом сообщается 31 марта на официальном портале мэра Москвы.

Пять ликвидированных самовольных построек располагались на территории природно-исторического парка «Царицыно».

"Строения были возведены в нарушение норм и требований земельного и градостроительного законодательства без разрешительной документации. Органами исполнительной власти приняты меры по пресечению незаконного использования территории», — заявил глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

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