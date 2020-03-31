Москва, , 12:12 — REGNUM За последние сутки от коронавируса скончались восемь человек, выздоровели — 55 пациентов, сообщили 31 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общее число случаев заражения коронавирусом выросло до 2336. 30 марта в России было выявлено 1836 случаев заражения. Суточный прирост числа подтвержденных случаев составил 27,2%. 30 марта этот показатель составил 19,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал региональным властям последовать примеру Москвы и Московской области и ввести режим самоизоляции. По состоянию на 31 марта самоизоляцию ввели 27 регионов.

Читайте ранее в этом сюжете: В России подтверждено 500 новых случаев заражения коронавирусом