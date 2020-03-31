Астрахань, , 12:12 — REGNUM В Астраханской области за сутки с 30 по 31 марта официально подтверждено два случая коронавируса, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб.

Астраханская область стала одним из двух регионов, где коронавирус официально диагностирован впервые. Всего за сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах, зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах.

Всего в регионе по состоянию на утро 31 марта было семь предварительно подтверждённых случаев коронавируса, под наблюдением амбулаторной службы находятся 756 человек. Снят с учёта 971 человек. За сутки под наблюдение взяли 94 человек, новых госпитализаций не было. В инфекционных стационарах региона с признаками ОРВИ и неблагополучным эпиданамнезом находится 31 человек.

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