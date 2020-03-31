Оренбург, , 12:12 — REGNUM В больницах Оренбургской области по состоянию на 31 марта с коронавирусной инфекцией находятся 13 человек, из них у шести человек диагноз подтвержден лабораторно федеральным центром, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По словам главы ведомства, состояние четырех пациентов оценивается как средней тяжести, а девяти — как удовлетворительное. Один человек получает кислородную поддержку через маску.

На сегодняшний день на домашнем карантине пребывают 3045 человек, а 61 человек, прибывший из-за границы, с выявленными симптомами ОРВИ — в медучреждениях.