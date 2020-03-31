Белвью, США, , 12:11 — REGNUM Valve заявила, что в будущей перезагрузке карточной коллекционной игры Artifact у геймеров не будет возможности покупать и продавать карты. Об этом 31 марта сообщил официальный блог Steam.

Таким образом, разработчики дали понять, что получать карты можно будет только в ходе игрового процесса. Они также сообщили, что игра станет проще для новичков, геймеры получат доступ ко всем трём линиям сразу, а вероятность того, что игрок останется без розыгрыша уменьшится.

Отмечается, что участники закрытого бета-тестирования будут отобраны из числа тех геймеров, которые ранее прибрели игру. Таким образом, нет смысла покупать её сейчас, надеясь попасть в команду тестеров.

Релиз Artifact состоялся 28 ноября 2018 года. Игра, выполненная в рамках вселенной Dota 2, подверглась критике геймеров и была признана провалом. 21 марта 2020 года Valve сообщила, что проект будет перезапущен.

Читайте ранее в этом сюжете: В стратегической игре Imperator: Rome стартовали бесплатные выходные