Ульяновск, , 12:11 — REGNUM Пожароопасный сезон в лесах Ульяновской области объявлен 1 апреля — на полмесяца раньше, чем было в прошлом году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы.

В настоящий момент в режим постоянной готовности переведены все силы и средства лесопожарного формирования. Региональная диспетчерская служба переходит на круглосуточную работу.

Пожароопасный сезон в лесах Ульяновской области начнётся 1 апреля: из-за аномально тёплой погоды это на две недели раньше, чем было в 2019 году. Всего в составе группировки сил и средств — 3094 человека и 602 единицы техники.

Напомним, в регионе действует 21 лесопожарная станция, две из которых были созданы в 2019 году.

По данным регионального минприроды, 29 и 30 марта в области на территории Барышского лесничества произошли два возгорания общей площадью более 2 гектаров. Причинами возгорания стали «переход огня на земли лесфонда в результате сельхозпала» и неосторожное обращение с огнём. 29 марта спасатели 33 раза выезжали на тушение сухой травы.

В ведомстве напоминают, что выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения запрещено, так как огонь может перейти на населённые пункты, лесозащитные полосы, торфяники и земли лесного фонда.