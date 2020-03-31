Санкт-Петербург, 31 марта 2020, 12:13 — REGNUM В Петербурге за последние сутки коронавирус официально диагностировали еще у 48 человек. Об этом сообщает 31 марта оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что на вчерашний вечер число случаев заболевания в Петербурге было равно 55.
Таким образом, за сутки число выявленных заболевших почти удвоилось. Всего в России выявлено 500 новых случаев, доводя общее число официальных диагнозов до 2336.
В городе введен режим самоизоляции для всех жителей.
Читайте ранее в этом сюжете: От Смольного потребовали немедленного жесткого карантина в Петербурге