Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM В Петербурге за последние сутки коронавирус официально диагностировали еще у 48 человек. Об этом сообщает 31 марта оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что на вчерашний вечер число случаев заболевания в Петербурге было равно 55.

Таким образом, за сутки число выявленных заболевших почти удвоилось. Всего в России выявлено 500 новых случаев, доводя общее число официальных диагнозов до 2336.

В городе введен режим самоизоляции для всех жителей.

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