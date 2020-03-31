Воронеж, , 12:09 — REGNUM Два новых подтверждённых случая нового коронавируса выявлено в Воронежской области. Об этом 31 марта сообщил официальный канал оперативного штаба по ситуации с коронавирусом. Таким образом, общее число воронежцев с подтверждённым коронавирусом достигло восьми человек.

Как уточнили в пресс-службе правительства Воронежской области, заболевшие — 58-летний мужчина и 23-летняя девушка. Мужчина вернулся 16 марта из Доминиканы, соблюдал режим самоизоляции, был госпитализирован 27 марта без клинических проявлений. Девушка приехала 13 марта из Марокко и соблюдала режим самоизоляции, была госпитализирована 24 марта.

«Состояние пациентов удовлетворительное. Они получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа», — уточнили в пресс-службе.

В общей сложности за последние сутки в России коронавирсу выявлен у 500 человек в 24 регионах России. Восемь заражённых за последние сутки скончались, выздоровели — 55 человек. Общее число подтверждённых случаев заражения коронакирусом в России достигло 2 тыс. 337 случаев,. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.