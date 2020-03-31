Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Несмотря на то, что режим самоизоляции предоставляет человеку больше свободного времени, чем обычно, наполнить это время можно по-разному и с разными последствиями. Худший выбор в таком положении — безделье, рассказала корреспонденту ИА REGNUM клинический психолог Елена Ковальчук.

Она отметила, что мы все сейчас находимся в ситуации неопределенности, и не знаем, насколько в действительности затянутся мероприятия в связи с угрозой коронавируса. И психогигиена поможет нам сохранить и физическое, и психическое здоровье.

«Ни в коем случае не советую проводить дни дома праздно. Это касается и карантина, и просто постоянного проживания в домашних условиях в связи с переходом на удаленную работу или учебу», — советует психолог.

По ее словам, если вы составите план ежедневных дел и будете следовать ему, это позволит вам сохранить необходимую активность психики, держать и тело, и дух в тонусе. А постоянная уборка дома (в идеале — небольшая уборка каждый день) поможет не растеряться в условиях неопределенности и создаст чувство контроля над ситуацией как минимум в пределах собственного жилища. Если есть дети, их обязательно нужно привлекать к уборке.

«Не позволяйте школьникам и студентам вести праздный образ жизни, — советует психолог. — У большинства есть возможность продолжать обучение дистанционно, регулярно получая материал для изучения через интернет. А если такой возможности нет — можно изучать учебники дома, читать научные книги, смотреть видеолекции, благо, материала достаточно. То есть любыми способами продолжать обучающую деятельность. Тут родители должны проявить активность и настойчивость и помочь своим детям».