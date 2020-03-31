Барнаул, , 12:04 — REGNUM В Алтайском крае, где по состоянию на 30 марта, зарегистрировано уже два официально подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией, нашлись те, кто весьма легкомысленно отнёсся к самоизоляции. По данным оперативного штаба Алтайского края по ситуации с коронавирусом, в регионе выявили уже 197 нарушителей карантинного режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала эпидемии под медицинское наблюдение в Алтайском крае попали 4009 прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, 966 человека уже сняты с наблюдения. Не исключено, что уже сегодня, 31 марта Алтай перейдёт в режим самоизоляции.

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