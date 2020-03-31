Москва, , 12:04 — REGNUM Сейчас все граждане в России обеспокоены ситуацией с коронавирусом, особенно с пожилыми людьми. Это правильно и понятно в условиях распространения новой инфекции, но дело в том, что есть ещё беременные женщины, которые сейчас заперты в своих квартирах, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Фонда «Женщины за Жизнь», телеведущая телеканала «Спас», участник конкурса «Лидеры России. Политика» Наталья Москвитина.

«В кризисной ситуации оказались те матери, которые остались одни, без поддержки отца ребенка. Им и родные часто отказывают в помощи, потому что женщины решили сохранить ребенка, а не стали делать аборт.

Также в сложную ситуацию попали многодетные матери. Это и полные семьи, но сейчас стали лишаться работы отцы. Все они замкнуты в своих квартирах, и помощи ниоткуда нет.

Когда началось распространение коронавируса, в Фонд каждый день стали прибывать несколько десятков новых подопечных. И с каждым днем всё больше и больше. Нагрузка оказалась нелегкой.

Поэтому фонд запустил правильный вирусный марафон, чтобы побудить волонтеров помогать своими ресурсами. Проект «Вирус жизни не помеха» на одной онлайн-площадке объединил тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто может помочь.

Одинокие и многодетные матери испугались, что они не выживут в период коронавируса. И было целым открытием услышать от них слова огромной благодарности за оказанную помощь, за покупку простых продуктов питания и вещей.

Выяснилось, что модель помощи «человек человеку» не через структуру, а именно непосредственно, работает эффективнее. Максимальный посыл безвозмездной помощи, который фонд мог заложить в обществе, сейчас сделан в этой сложной ситуации с коронавирусом», — высказала своё мнение Наталья Москвитина.

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