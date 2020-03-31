Москва, , 12:02 — REGNUM Министерство юстиции России направило в адрес руководителей глав регионов России предложения по временной приостановке госрегистрации заключения и расторжения браков. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба Министерства юстиции РФ.

«Даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок (как вариант, после 01.06.2020)», — сообщила пресс-служба министерства.

В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию необходимо проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных.

Мера предприняты в связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, пояснили в Минюсте.