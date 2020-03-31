Ярославль, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин призвал депутатов Ярославской областной думы объяснить жителям важность изоляции на время эпидемии. Об этом он заявил на заседании думы, а 31 марта после доклад о ситуации с коронавирусом в области и мерах против эпидемии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Впрочем, вряд ли депутаты станут эффективными помощниками правительства в этом вопросе. Судя по всему, большинство из них не верит в опасность коронавируса. В масках на заседании были единицы, причем и они встретили осуждение коллег. Так депутат Лариса Ушакова на появление коллег в средствах индивидуальной защиты отреагировала фразой: «Маски-шоу!» Впрочем, не использовали маски и чиновники правительства.
Читайте ранее в этом сюжете: Ярославская область получила 235 млн на закупку аппаратов ИВЛ