Ростов-на-Дону, , 12:01 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки лабораторно подтверждено три новых случая заболевания COVID-19. Об этом оперативный штаб по ситуации с коронавирусом 31 марта.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростовской области было подтверждено два случая заражения коронавирусной инфекцией. Под подозрением находились ещё пять человек. Всего медицинским наблюдением в настоящее время охвачено 4,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дону действует режим полной самоизоляции. Однако действует ряд разрешительных мер.

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