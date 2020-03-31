Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Обязательная самоизоляция населения и переход на удаленную работу и учебу стали причиной роста интернет-трафика в Ленинградской области за последние 12 дней. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба областной администрации.

Как показывают результаты мониторинга, проведенного комитетом цифрового развития Ленинградской области, в регионе общий объем потребленного трафика мобильного интернета за последние 12 дней вырос в 3,5 раза. В среднем за день пользователи скачивают и передают в 1,5 раза больше данных, чем в середине марта 2020 года.

«В то же время в Петербурге операторы мобильной связи отмечают снижение интернет-трафика на 15%. Это говорит о том, что многие петербуржцы на время ограничительных мер приехали в Ленинградскую область, а также больше используют домашний проводной интернет», — отметили в пресс-службе.

Жители региона, находясь в добровольной или вынужденной самоизоляции, активнее используют мобильные приложения и привыкают к цифровым сервисам: заказывают продукты с доставкой, отправляют и получают посылки, используют сервисы для удаленной работы или учебы, получают медицинские консультации онлайн.

«Многие проходят онлайн-курсы по самообразованию и саморазвитию, смотрят фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах», — указали в областной администрации.

Кроме того, специалисты заметили, что люди стали реже звонить, но больше писать в мессенджерах.

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