Владимир, , 11:58 — REGNUM Во Владимирской области с 14:00 31 марта вводится режим всеобщей изоляции. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин, чтобы сдержать распространение коронавируса в регионе.

Находящимся на территории области граждан запрещено покидать места проживания или пребывания, за исключением случаев, когда им требуется неотложная медицинская помощь, случаев прямой угрозы жизни и здоровью, выгула домашних животных в пределах 100 метров от дома, покупки продовольствия и предметов первой необходимости. Также ограничения не распространяются на владимирцев, продолжающих работу, сотрудников правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и медиков.

В общественных местах и в транспорте должна соблюдаться дистанция в 1,5 метра. Исключение составляют поездки в такси.

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