Челябинск, , 11:57 — REGNUM В Челябинской области введён жёсткий карантин для всех граждан. Указ подписал губернатор Алексей Текслер.

Согласно документу, гражданам запрещается выходить из дома, кроме визитов в ближайшие магазин и аптеку, выноса мусора, выгула собаки, а также на работу. Также граждане должны быть друг от друга на расстоянии не менее полутора метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее такие же меры были введены в ряде других регионов России. Причиной стала ситуация с коронавирусом.