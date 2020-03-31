Киев, 31 марта 2020, 12:01 — REGNUM На Украине заражённых коронавирусом пациентов будут принимать 240 больниц, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, сообщил 31 марта телеканал 112.ua.
Всего в указанных больницах оборудованы 4188 мест для изоляции больных, 1716 мест в отделениях интенсивной терапии, а также 1882 аппарата искусственной вентиляции лёгких, отметил Ляшко. Он также добавил, что помощь жителям Украины готов оказать 5861 врач, из которых 3,7 тыс. врачей-инфекционистов и педиатров-терапевтов.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 31 марта на Украине подтвердили 549 случаев заболевания COVID-19, скончались 13 человек, восемь выздоровели.
Читайте также: На Украине подтверждены 549 случаев заражения коронавирусом — минздрав