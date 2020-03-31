Киев, , 12:01 — REGNUM На Украине заражённых коронавирусом пациентов будут принимать 240 больниц, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, сообщил 31 марта телеканал 112.ua.

«Это так называемая «первая волна» больниц, их 240. Все они рассчитаны на больных с коронавирусом. В этих 240 больницах мы имеем 67 тыс. койко-мест, из них 11 тыс. коек профильных для инфекционных больных», — рассказал он.

Всего в указанных больницах оборудованы 4188 мест для изоляции больных, 1716 мест в отделениях интенсивной терапии, а также 1882 аппарата искусственной вентиляции лёгких, отметил Ляшко. Он также добавил, что помощь жителям Украины готов оказать 5861 врач, из которых 3,7 тыс. врачей-инфекционистов и педиатров-терапевтов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 31 марта на Украине подтвердили 549 случаев заболевания COVID-19, скончались 13 человек, восемь выздоровели.

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