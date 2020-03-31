Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM В Петербурге с 1 марта 2020 года на коронавирус было обследовано 37 тыс. 506 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На вчерашний день подтверждено 55 человек заболевших, три из Ленобласти. Два человека ушли из жизни», — сказал Беглов.

По его словам, на лечении в Петербурге также находятся 1 тыс. 202 человека с диагнозом «пневмония», лечатся 70 детей.

С 10 марта госграницу в Петербурге пересекли 279 тыс. 19 человек, выехало из страны 344 тыс. 970 человек.

«Как вы знаете, граница закрыта, мы работаем только на въезд и только наших граждан. За вчера въехало 744 человека», — сообщил Беглов.