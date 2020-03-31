Барнаул, , 11:52 — REGNUM В Алтайском крае, где на сегодняшний день официально подтверждено уже два случая заражения коронавирусной инфекцией, набирает обороты петиция, в которой общественность просит губернатора Виктора Томенко закрыть границы региона и принять ряд других исчерпывающих мер для предотвращения распространения короновируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, речь идёт о необходимости усилить меры по соблюдению карантина людьми с подозрением на заражение, остановить деятельность крупных торговых центров Барнаула, ввести дополнительные санитарные обработки вокзалов, станций, ввести режим карантина, исключить пребывание людей на улицах без необходимости.

«Отдельно обращаем внимание на высокий процент пенсионеров среди жителей Алтайского края, у которых короновирус протекает в очень тяжелой форме. Давайте примем ужесточенные меры для предотвращения распространения COVID-19 сейчас, пока не стало слишком поздно», — сказано в воззвании, которое уже подписали 1,5 тысячи человек.

Между тем источники, близкие к алтайскому правительству, известили, что указ о переходе Алтайского края на самоизоляцию уже готовится.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае первым официальным заразившимся коронавирусом стала женщина, прибывшая в Барнаул из Арабских Эмиратов. Полёт был осуществлён с транзитом через Москву. Контактными лицами стали десятки человек. Ещё порядка десяти контактных появилось после того, как диагноз COVID-19 подтвердился у мужа заболевшей. Он не считал себя больным и более недели ходил на работу.

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