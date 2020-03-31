Черкесск, , 11:51 — REGNUM Карачаево-Черкесия присоединилась к субъектам РФ, в которых введен режим общей самоизоляции. Сегодня, 31 марта, глава региона Рашид Темрезов подписал указ об этом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства КЧР.

В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции жителям республики запрещено «покидать места проживания (пребывания)». Разрешено лишь отступить от этой меры в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью.

Также разрешено появление граждан на улицах лишь в случае, если они добираются на работу, выгуливают домашних животных, выносят мусор и вышли в ближайший магазин для приобретения товаров первой необходимости и продуктов питания.

Согласно указу руководителя республики, при выходе в общественное пространство люди должны соблюдать дистанцию удаления друг от друга не менее чем на 1,5 метра.

Стоит отметить, что Карачаево-Черкесия до сих пор входит в число субъектов РФ, где не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.