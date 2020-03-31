Майкоп, , 12:03 — REGNUM Троллейбусное управление города Майкопа с 31 марта временно приостанавливает работу для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Ограничение будет действовать до особого распоряжения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Кроме того, в столице Адыгеи планируется вдвое сократить количество машин, выходящих на маршруты общественного транспорта. Соответствующая рекомендация направлена всем руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющим свою деятельность на территории города.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Адыгее действует режим полной самоизоляции для всех жителей республики. Покидать места проживания людям разрешено, только если понадобилась экстренная медицинская помощь, а также нужно сходить за продуктами, лекарствами или посетить работу.