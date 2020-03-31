Бангкок, , 11:54 — REGNUM Более 1 тыс. писем в иммиграционную службу Таиланда подготовлено российским посольством для соотечественников, которым необходимо продлить сроки пребывания в этой стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 31 марта на сайте диппредставительства.

Дипломаты подчеркнули, что непрерывно обрабатывают обращения соотечественников, которые оказались в сложной ситуации из-за отмены рейсов. Так, на основании 2300 поступивших заявок подготовлено 1100 писем тайским властям.

Ранее в посольстве сообщили, что правительство Таиланда позволило однократно продлевать срок пребывания в стране на 30 дней, чтобы иностранцы могли решить вопрос с выездом.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин уточнил, что в дипмиссию поступило около 20,8 тыс. заявок от граждан РФ, которые хотят вернуться на родину на фоне пандемии коронавируса. Из них часть уже отправилась в Россию.