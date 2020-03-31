Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM Поездки на дачу во время нерабочей недели гражданам РФ не запрещены, хотя им всё же рекомендуется оставаться дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на горячей линии Роспотребнадзора.

Как уточнили на горячей линии, границы между регионами сейчас не перекрыты, поэтому ограничений для поездок на дачу нет. Однако сроки нерабочей недели могут продлить, и в этом случае, если гражданин предпочитает остаться на даче, там должны быть соответствующие условия для длительного пребывания.

На данный момент не требуется брать с собой в поездку паспорт или свидетельство о праве собственности на дачу, но ситуация остается довольно неопределенной: в случае, если гражданина остановят (если остановят), он сможет объяснить, что ездил на собственное владение и временно сменил место фактического пребывания. Если же будет введен пропускной режим, то будет не лишним иметь при себе паспорт с пропиской. Будут ли введены более жесткие, нежели сейчас, ограничения, на горячей линии Роспотребнадзора спрогнозировать не смогли.