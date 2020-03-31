Москва, , 11:52 — REGNUM Горячая линия по профилактике коронавируса в Москве стала недоступна для звонков. Корреспондент ИА REGNUM убедился в этом на собственном опыте.

Речь идёт о номере +7 (495) 870-45-09 . На официальном портале мэра Москвы этот телефон указан как контакт горячей линии по профилактике коронавируса. В сообщении также отмечено, что звонить по нему можно ежедневно с 8:00 до 21:00.

На протяжении трёх дней корреспонденты ИА REGNUM пытались дозвониться по указанному номеру, но тщетно. И дело, судя по всему, не в перегрузке линии. По указанному номеру даже не проходит звонок — сигнал обрывается через секунду после нажатия кнопки вызова, ни единого гудка или сообщения оператора, словно этот номер ликвидирован или никогда не существовал.

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