Москва, 31 марта 2020, 11:52 — REGNUM Горячая линия по профилактике коронавируса в Москве стала недоступна для звонков. Корреспондент ИА REGNUM убедился в этом на собственном опыте.
Речь идёт о номере
На протяжении трёх дней корреспонденты ИА REGNUM пытались дозвониться по указанному номеру, но тщетно. И дело, судя по всему, не в перегрузке линии. По указанному номеру даже не проходит звонок — сигнал обрывается через секунду после нажатия кнопки вызова, ни единого гудка или сообщения оператора, словно этот номер ликвидирован или никогда не существовал.
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