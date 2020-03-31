Стокгольм, , 11:42 — REGNUM Сегодня, 31 марта, в стратегической игре Imperator: Rome стартовали бесплатные выходные. Об этом сообщается на портале SteamDB.

Игра будет бесплатно доступна в Steam до 5 апреля 2020 года. В ней геймерам предстоит стать правителем одного из античных государств.

Напомним, релиз Imperator: Rome состоялся в апреле 2020 года. Игра получила высокие оценки от геймеров и критиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Состоялся международный релиз Persona 5: Royal

Читайте развитие сюжета: Valve: в новой версии Artifact нельзя будет продавать и покупать карты