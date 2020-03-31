Витебск, Белоруссия, , 11:46 — REGNUM В Витебске скончался заслуженный артист Белоруссии Виктор Дашкевич, сообщил 31 марта ресурс Tut. by со ссылкой на слова дочери покойного.

Актёру Коласовского театра было 75 лет. Врачи диагностировали у него воспаление лёгких. 26 марта второй тест на COVID-19 дал положительный результат.

Как сообщается, мужчина находился в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции лёгких. По словам жены актёра, у него была хроническая обструктивная болезнь лёгких. За границу Дашкевич не выезжал.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта в Белоруссии подтвердили 152 случая коронавирусной инфекции.

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