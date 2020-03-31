Токио, , 11:39 — REGNUM Сегодня, 31 марта, состоялся международный релиз игры Persona 5: Royal. Об этом сообщается на странице проекта в магазине PS Store.

Royal — это расширенная версия оригинальной Persona 5. В ней появятся новые персонажи, персоны (духи-помощники протагониста) и сюжетные линии.

Напомним, оригинальная Persona 5 вышла в 2015 году. Она была высоко оценена как геймерами, так и профессиональными критиками.

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